Два жителя Кисловодска получили травмы при столкновении Приоры и автокрана

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Два человека пострадали в ДТП в Предгорном округе, при столкновении Лады Приоры и автокрана. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

- 23 августа в 16:30 на 38 км автомобильной дороги "Минеральные Воды - Кисловодск" водитель автокрана КамАЗ при осуществлении маневра поворота не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с Лада Приора, - пояснили произошедшее в ведомстве.

Среди пострадавших оказались водитель легковушки и его пассажир, оба - жители Кисловодска. Водитель автокрана травм не получил. Полиция начала проверку.

Напомним, за прошедшие сутки в Ставропольском крае произошло 5 автоаварий. В них травмы различной тяжести получили 6 человек, погибших нет.