Кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ в регионах СКФО превысил 57 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2022 года кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии увеличился на 10,3% и составил 57,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юридических лиц составил 25 млрд рублей.

В общем объеме кредитного портфеля лидируют предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (36,7%), торговли (24,9%), сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (12,7%).

ВТБ на Северном Кавказе продолжает активно участвовать в реализации государственных мер поддержки. В первом полугодии 2022 года одним из наиболее востребованных льготных механизмов финансирования у предприятий региона стала программа Минсельхоза РФ (1528): портфель достиг 13,2 млрд рублей.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, сказал: «Период турбулентности внес коррективы как в краткосрочные, так и стратегические планы наших корпоративных клиентов, но вопреки многим неблагоприятным прогнозам, компании Северного Кавказа довольно быстро адаптировались к новым условиям. Предприятия видят новые возможности для роста и делают ставку на развитие: воплощают планы по модернизации и обновлению производственных мощностей, заняты повышением качества продукции, диверсификацией и приобретением новых активов. Этому способствует целый комплекс мер государственной поддержки. ВТБ активно участвует в их реализации, а также предлагает собственные программы. Накопленная экспертиза по работе с корпоративным сектором позволяет нам оказывать всестороннюю поддержку региональным компаниям в реализации их проектов, что содействует укреплению экономического и промышленного потенциала округа».