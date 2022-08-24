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Общество24 августа 2022 8:36

В Ессентуках пропали два брата-близнеца 2004 года рождения

Они не выходили на связь с 17 августа
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба полиции Ессентуков

Фото: пресс-служба полиции Ессентуков

Полиция Ессентуков просит помощи у населения в поисках двух 17-летних подростков. Два брата ушли из дома и не вернулись, перестав выходить на связь. Обеспокоенные родители забили тревогу и направились в полицию.

Братьям по 17 лет, они близнецы. Рост 180 сантиметров, у одного темно-русые длинные волнистые волосы, у второго - такие же темные, но прямые. У обоих на лице щетина.

В момент выхода из дома были одеты в светлые рубашки, серую обувь и коричневые шорты. Если вы располагаете какой-либо информацией об их местонахождении, обратитесь в полицию.