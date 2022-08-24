Мэр Невинномысска получил выговор за срыв строительства инфраструктуры

Мэр Невинномысска Михаил Миненков получил выговор за срыв сроков строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Шесть инвесторов вложили деньги в проекты, половина из них не увидели нужной работы. Выговор сделал губернатор региона. И, как ни странно, сообщает об этом администрация Невинномысска.

- Общая стоимость объектов инфраструктуры, которые нужно создать для реализации проектов, составляет 1,88 млрд рублей. Строительство должно было стартовать в 2022 году, - начали свой рассказ в мэрии.

Город должен был подготовить документацию на строительство трех автомобильных дорог, наружных сетей водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и железной дороги.

- Но в указанные сроки работы так и не завершились, что и стало причиной недовольства главы региона, - резюмировали в администрации.