В Ставрополе будут судить мать за истязание двухлетней дочери

В Ставрополе утвердили обвинение 23-летней горожанке, которая не справлялась с обязанностями по воспитанию двухлетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Свою малолетнюю дочку она "воспитывала" поркой. Так продолжалось четыре месяца - с ноября 2021 по февраль 2022 года. Кроме того, она связывала руки и ноги дочери подручными средствами.

Также следствие установило, что ребенок не получал должное питание и одежду. А сама мать злоупотребляла алкоголем. Факт вскрылся после того, как женщина украла деньги.

Ставропольчанку обвиняют в истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, и кражу. Дело уже передано в суд.