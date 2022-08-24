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Происшествия24 августа 2022 10:35

В Пятигорске директор завода минеральной воды скрыл 30 млн рублей налогов

Против него направили иск для возмещения ущерба государства
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Прокуратура Ставропольского края предъявила иск против директора завода минеральной воды, который скрыл от налоговой 30 миллионов рублей. Теперь он должен возместить ущерб государству.

По данным правоохранительных органов, мужчину признали виновным в сокрытии налогов еще в апреле 2022 года. Глава предприятия подавал фиктивные документы, в которых было сказано, что он оплатил все недоимки по налоговым сборам. Но он, конечно, ничего не платил.

Теперь прокурор Пятигорска обратился в суд для взыскания материального ущерба с предпринимателя.