В Пятигорске директор завода минеральной воды скрыл 30 млн рублей налогов

Прокуратура Ставропольского края предъявила иск против директора завода минеральной воды, который скрыл от налоговой 30 миллионов рублей. Теперь он должен возместить ущерб государству.

По данным правоохранительных органов, мужчину признали виновным в сокрытии налогов еще в апреле 2022 года. Глава предприятия подавал фиктивные документы, в которых было сказано, что он оплатил все недоимки по налоговым сборам. Но он, конечно, ничего не платил.

Теперь прокурор Пятигорска обратился в суд для взыскания материального ущерба с предпринимателя.