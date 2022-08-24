Жители Пятигорска пожаловались на длящийся годами капремонт многоэтажки губернатору

Жители многоквартирного дома по улице Калинина, 25А в Пятигорске обратились к губернатору региона. Во время "Прямой линии" его попросили разобраться, почему управляющая компания дома проводит капитальный ремонт с 2019 года и никак не может его закончить.

После обращения на адрес сразу приехали сотрудники администрации, жилищного фонда и управляющей компании. Начали разбираться: действительно, капремонт длится уже четыре года и к концу не подходит. Камнем преткновения оказался заваленный вещами подвал.

Выяснилось, что крышу уже починили, как и фасад. Заменили систему теплоснабжения. А вот с подвалом возникли проблемы из-за захламленности. Пришлось разорвать контракт с подрядчиком и начать разбирать мусор. В скором времени договор снова хотели возобновить.

Но при проверки специалисты обнаружили не одно нарушение, выписали предписание их устранить в ближайшее время.