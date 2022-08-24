На Ставрополье начали жатву подсолнечника с 280 тысяч гектаров

В Ставропольском крае началась уборка подсолнечника, который используют для создания масла. Работы на полях уже начались в двух городских округах региона - Георгиевском и Курском.

- В настоящее время подсолнечник убран с площади 2,1 тысячи гектара, намолочено 1,9 тысячи тонн при средней урожайности 9,2 центнера с гектара, - заявили в пресс-службе правительства края.

Всего засеяли 280 тысяч гектаров, которые предстоит обработать. Подсолнечное масло реализуют как внутри Ставропольского края, так и в других регионах России. В скором времени специалисты начнут уборку кукурузы на зерно.

Напомним, месяц назад закончилась жатва зерна, которое экспортируют в разные территории страны и за границу.