В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили мертвой пассажирку опрокинутого внедорожника

В МЧС по республике Кабардино-Балкарии сообщили печальные известия. Девушку, которую искали после опрокидывания внедорожника в реку Баксан, нашли мертвой.

В ведомстве рассказали, что в 10:30 поисковые работы в пойме реки Баксан были завершены. Спасатели нашли тело девушки, местной жительницы 2003 года рождения. Ее нашли в пойме реки Баксан, при выезде из города Тырныауз. Тело было передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

В Эльбрусском ВПСО уточнили, что на поисковые работы привлекались несколько отрядов, среди них: спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 32 человека и 5 единиц с одним плавательным средством, команда ГУ МЧС России по КБР - 20 человек и одна единица техники.

К поискам были привлечены люди из ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы - в количестве 16 человек, с тремя единицами техники, и 2 плавательными средствами, ОМВД России по Эльбрусскому району - среди них 10 человек и 2 единицы техники, а также сотрудники администрации Эльбрусского района и добровольцы - 36 человек.