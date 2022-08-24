На Ставрополье предпринимателя заподозрили в сокрытии 45 млн рублей налогов

В Ставропольском крае завели уголовное дело на директора фирмы и его супругу, индивидуального предпринимателя. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы директор ООО «Мирель» и его жена зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей с целью «дробления» бизнеса. Фактически компании являлись одной организацией, но налогооблагаемая база ООО «Мирель» уменьшилась.

Общая сумма задолженности составила более 45 миллионов рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР Ставрополья.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске директор завода минеральной воды скрыл 30 миллионов рублей налогов.