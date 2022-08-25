Ставрополье поставило антирекорд заболеваемости COVID-19 за лето 2022 года

К утру 25 августа суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 663 человека. Это антирекорд за все лето 2022 года, больших значений за три месяца не было. Больше всего случаев заболевания выявили в Ставрополе. Среди зараженных оказались 70 детей.

За день региональные больницы приняли 49 новых пациентов, их разместили на свободные ковид-койки. Сейчас в регионе действую около 400 мест для больных коронавирусом, в случае необходимости медики смогут за три дня увеличить их число до тысячи. Отметим, за сутки пришлось госпитализировать 9 детей.

Полностью выздоровели 241 человек, их выписали из больниц и сняли с амбулаторного лечения.

Летальность продолжает быть на нуле. Врачи фиксируют примерно одну смерть от коронавирусной инфекции за неделю.