Лихач из Черкесска устроил смертельное ДТП с кроссовером на Ставрополье

Фото: ГИБДД Ставропольского края

ГИБДД Ставропольского края сообщила о смертельной аварии, которая случилась 24 августа в Предгорном округе региона. На дороге "Минеральные Воды - Кисловодск" столкнулись внедорожник и кроссовер. Погибла одна женщина.

- Водитель автомашины Тойота Лэнд Крузер 200 на участке проведения ремонтных работ и ограничения скорости в 50 км/ч, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Хендэ Крета, - пояснили произошедшее в ведомстве.

На местро происшествия прибыли полиция и медики. В больницу забрали двух водителей, пассажира Тойоты и пассажира Хендэ. Через несколько часов в медучреждении скончалась 53-летняя водитель кроссовера. Женщина жила в Ессентуках.

В виновник аварии приехал в регион из Черкесска, ему 66 лет. За последние несколько лет он минимум 15 раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима. Сейчас полиция устанавливает, был ли мужчина пьян во время происшествия.