В сети распространяется видео избиения подростка около вокзала в Георгиевске

В социальных сетях началось распространяться видео с кадрами избиения подростка своим сверстником. Инцидент произошел в Георгиевске около железнодорожного вокзала. Вокруг дерущихся собралась толпа подростков, снимающих происходящее на телефон.

В конце концов жертва падает на землю и долгое время не может встать. Ему никто не помогает, только смотрят. Более того, в это время обидчик решает добить подростка ногами. Пользователи соцсетей ужаснулись подобной жестокости.

- Администрация округа обязана срочно принять действенные меры по этому случаю. И важно, чтобы подобного больше не происходило, - высказался один ставрополец в комментариях.

Другие поддержали его мнение и отметили, что за подобное поведение обязательно нужно наказывать и после рассказывать широкой публике. Потому что если позволить это "спустить на тормозах", то подобных случаев станет больше - такое мнение выразили в комментариях.