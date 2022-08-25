После введения санкций ставропольцы стали чаще покупать одежду в секонд-хэндах

В Ставропольском крае отметили рост интереса к магазинам типа секонд-хэнда. По мнению экспертов, есть несколько факторов, способствующих росту спроса среди населения: введение западных санкций и увеличение стоимости на одежду в обычных магазинах.

Теперь едва ли не единственным местом с европейском одеждой стали секонд-хэнды. С учетом ценников на новую одежду, зачастую покупать б/у или списанную одежду гораздо выгоднее. Но времени на поиски нужно потратить достаточно много.

Данная тенденция наблюдается по всей России, магазины стали принимать на 20% больше покупателей, чем пару месяцев назад.