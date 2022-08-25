После крушения вертолета Ми-2 в полях Ставропольского края не могли найти пилота и его техника. Пассажиров в транспорте не могло быть, так как такие аппараты используют только для обработки полей. Однако и мужчин найти не могли - ни людей, ни их тел.

ТАСС по ссылкой на пресс-служба Предгорного округа сообщило о том, что пилота и его техника нашли живыми. Они в порядке, госпитализация не потребовалась, так как серьезных повреждений нет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте и публиковала фото с места происшествия. При крушении никто не погиб. Аварийная посадка могла произойти из-за плохих погодных условий - в Ставропольском крае сейчас пыльные бури с сильным ветром. После крушения произошел пожар, огонь охватил гектар полей и сам вертолет.