Глава Северной Осетии встретился с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко

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Глава РСО – Алания Сергей Меняйло, находясь с рабочим визитом в Москве,встретился с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Стороны обсудили реализацию совместных проектов, касающихся развития городской среды, а также программ льготного ипотечного кредитования.

ДОМ.РФ реализует проекты по развитию городской среды, в том числе, по проектированию общественных территорий, разработке дизайн-кода и архитектурно-градостроительных концепций. Сергей Меняйло отметил, что Правительством республики проработаны вопросы взаимодействия с «ДОМ.РФ» в части реализации таких проектов. Часть проектов касается развития территорий Владикавказа – речь идет о дизайн-проектах по поэтапному благоустройству набережной р. Терек и парка им. Жуковского. На очереди – проект комплексного развития г. Владикавказа.

– Поручение о необходимости разработки мастер-плана города было дано Президентом России Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Мастер-план позволит определить направления комплексного развития города, в том числе по созданию новых микрорайонов с использованием инструментов комплексного развития территорий. Вопрос о привлечении к этой работе «ДОМ.РФ» обсуждался неоднократно на федеральном уровне, поэтому мы сегодня рассчитываем на продуктивную совместную работу, – отметил Сергей Меняйло.

Виталий Мутко поддержал инициативу, заверив, что специалисты «ДОМ.РФ» изучат техническое задание, представленное администрацией Владикавказа, и проработают схему взаимодействия.

– Работа «ДОМ.РФ», прежде всего, нацелена на поддержку всестороннего развития регионов, повышение качества жизни людей. Для этого у нас есть все необходимые инструменты, позволяющие увеличивать объем строительства жилья и повышать его доступность, создавать современную городскую среду и инфраструктуру. С Северной Осетией мы готовы сотрудничать по всем актуальным для республики направлениям. Сейчас прорабатываются вопросы разработки мастер-плана Владикавказа, запуска Единой ипотеки от «ДОМ.РФ» и финансирования строительства социально значимых для региона объектов с помощью облигаций «ДОМ.РФ», – сказал Виталий Мутко.

Стороны также обсудили максимальное участие региона во всех проектах «ДОМ.РФ».