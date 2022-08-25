Ставрополь 27 августа - в День российского кино - присоединится к всероссийской акции «Ночь кино 2022». Расписание и афиша уже известны.

Бесплатный показ фильмов пройдет на пяти городских площадках. Гости и жители краевой столицы увидят отечественные картины «Пара из будущего», «Последний богатырь. Посланник тьмы» и «Чемпион мира». Предшествовать этому будет культурная программа в разных районах Ставрополя.

В 14:00 в Центральном парке выступят солисты филармонии, а в 15:00 - ансамбль «Слобода». В парке «Победы» в это время будет играть ансамбль духовых инструментов.

В 16:00 на площадках запланированы танцевально-развлекательные программы. Пройдет концерт и на Липовой аллее Ботанического сада, выступление танцоров на Александровской площади и в сквере на улице 50 лет ВЛКСМ.

Также будут открыты площадки в парке «Победы», в сквере на проспекте Юности и на Пионерском пруду.

В 19:00 начнется кинопоказ у главной сцены парка «Победы», в 20:00 - во Дворце культуры «Ставрополец» на улице Трунова, а также в центрах «Пионер», «Мир» и «Чапаевец».

КСТАТИ

На Комсомольском пруду в 27 августа в 19:00 выступит саксофонист духового оркестра. А в воскресенье, 28 августа, в 18:00 начнется музыкально-танцевальная программа, на которой выступят солисты государственной филармонии, а в 19:00 на сцену выйдут воспитанники школы танцев «Ангелы Кавказа».