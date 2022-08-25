На Ставрополье нетрезвый водитель встал на трассе перед несуществующим светофором

На трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, остановившийся посреди дороги. Как сказал водитель, он ждал зеленого сигнала светофора.

Только вот светофор на этой трассе никогда не устанавливали. Инспекторы попросили мужчину пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился, но уже в больнице от сдачи анализов отказался.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщает, что 48-летний водитель уже дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Теперь за отказ от прохождения освидетельствования мужчине грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что лихач из КЧР устроил смертельную аварию с кроссовером на Ставрополье: погибла женщина, еще три человека получили травмы.