На Ставрополье 58-летняя жительница Минеральных Вод отдала мошеннику 220 тысяч рублей

В течение десяти дней 58-летней жительнице Минеральных Вод звонил незнакомый мужчина и предлагал легкий заработок на биржевых торгах. В итоге женщина зарегистрировалась на бирже и начала отправлять деньги на счет, который продиктовал мошенник.

После перевода 220 тысяч рублей женщина поняла, что ее обманули, и пошла писать заявление в полицию. Теперь сотрудники полиции пытаются установить личность и местонахождение злоумышленника.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю сообщила, что по факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

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Так называемые стресс-звонки остаются для злоумышленников эффективным каналом опустошения банковских счетов граждан. Рассказываем, как не стать жертвой мошенников.