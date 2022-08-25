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Здоровье25 августа 2022 11:04

Губернатор вместе с министром здравоохранения Ставрополья снова вакцинировались

В регионе увеличивается заболеваемость коронавирусом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Глава Ставропольского края вместе с министром здравоохранения региона прошли очередную ревакцинацию от коронавируса. Владимир Владимиров рассказал об этом в официальном ТГ-канале.

Он объяснил, что причиной стало увеличение количества зараженных коронавирусом. За последний месяц эпидемиологическая ситуация ухудшилась, уровень госпитализации вырос.

- Коронавирус снова поднимает голову. И это ещё одно напоминание о важности ревакцинации против COVID-19. Прошел ее сегодня вместе с краевым министром здравоохранения Владимиром Колесниковым, - заявил Владимиров.