В Минераловодском округе Ставрополья объявили противопожарный режим

С 25 августа 2022 года вплоть до 15 сентября жителям и гостям территории Минераловодского городского округа Ставропольского края придется воздержаться от готовки на открытом огне, розжига костров, выжигания травы, сжигания мусора и использования пиротехники. К такому решению властей подтолкнула сильная жара.

Из-за повышенной пожарной опасности в округе глава региона принял решение ввести противопожарный режим. Накануне из-за неблагоприятных климатических условий едва не сгорело село. На тушение пожара потребовалось 8 часов.

Сухая, жаркая и ветреная погода создает опасность возникновения пожаров, поэтому в целях пожарной безопасности и защиты населения был введен противопожарный режим.