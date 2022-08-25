На Ставрополье водитель грузовика насмерть сбил неизвестного мужчину

За рулем грузовика находился житель соседнего региона. Фото: УГИБДД по СК

На 512 километре автодороги Астрахань - Элиста - Ставрополь вблизи села Надежда был насмерть сбит мужчина преклонного возраста. Очевидцы говорят, что мужчине «лет 60 на вид», у погибшего не было с собой документов, поэтому его личность устанавливается. Пешеход попал под колеса грузовика, когда переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Водителем оказался 41-летний житель соседнего региона. В Управлении ГИБДД России по Ставрополью сообщили, что сейчас на месте происшествия работает наряды ДПС и сотрудники прокуратуры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о странном водителе, который неожиданно остановился на трассе Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Госавтоинспектор подошел, чтобы узнать, не нужна ли мужчине помощь. Он ответил, что просто ждал, когда загорится зеленый. Вот только светофора в том месте нет и не было.