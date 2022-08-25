На Ставрополье сын экс-министра получил срок за уничтожение земель на 320 миллионов рублей

Виталий Лозовой — сын экс-главы краевого минсельхоза осужден на Ставрополье. По данным следствия, с июля 2016 года по 5 октября 2017 Лозовой нелегально добывал на территории Кочубеевского района Ставропольского края песчано-гравийную смесь. Ущерб государству оценивается в 5,2 миллиона рублей, природе — в 320,6 миллиона рублей.

Суд приговорил преступника к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также полному возмещению ущерба, нанесенного природе. Лозовой лишен права занимать должности на госслужбе и связанные с выполнением организационно- распорядительных функций на 2 года после освобождения. Приговор в законную силу не вступил.