На Ставрополье солист «Ласкового мая» дал благотворительный концерт в госпитале Росгвардии

Фото: пресс-служба Росгвардии СКФО

На Ставрополье проходящие лечение во втором военном клиническом госпитале войск национальной гвардии в Пятигорске побывали на благотворительном концерте солиста «Ласкового мая». Концерт начался с популярных патриотических композиций в исполнении Сергея Лещева, лауреата и победителя международных и всероссийских конкурсов, в том числе фестиваля армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!».

Андрей Гуров же исполнил популярные песни «Ласкового мая» — «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие. Пациенты и медики ответили на песни бурными аплодисментами.

После завершения концерта заместитель начальника госпиталя подполковник Владимир Рудаков поблагодарил артистов за моральную поддержку личного состава и вручил благодарственные письма командования Северо-Кавказского округа Росгвардии.