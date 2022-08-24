ВТБ: спрос на карты «Мир» на Северном Кавказе вырос на 70%

В первом полугодии 2022 года жители регионов Северо-Кавказского федерального округа оформили в банке ВТБ порядка 27 тыс. карт «Мир», что на 70% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Каждую шестую карту клиенты оформили в цифровом виде.

Всего за шесть месяцев жители Северного Кавказа оплатили картами «Мир» ВТБ покупки и услуги на сумму около 5,2 млрд рублей – почти в два раза больше, чем за январь-июнь 2021 года.

Наиболее динамично растет спрос на цифровые карты «Мир», которые можно моментально оформить через интернет-банк. По сравнению с первым полугодием-2021 в нынешнем году интерес к картам «Мир» в виртуальном формате вырос в 16 раз. Также кратно вырос и оборот операций по цифровым картам, что говорит об их активном использовании для повседневных покупок.

По статистике ВТБ, доля карт «Мир» в общем безналичном обороте в регионах СКФО в июне составила 44%, увеличившись в 1,5 раза к июню прошлого года В обороте цифровых карт доля виртуального «Мира» увеличилась с 33% в январе до 87% в июне.

С начала лета выпустить национальную цифровую карту ВТБ могут пользователи Android-устройств, пока не являющиеся клиентами банка. Для этого достаточно загрузить приложение ВТБ Онлайн и внести необходимые данные. Виртуальная карта с бесплатным обслуживанием открывается в пару кликов. Ее легко пополнять с карт других российских банков и расплачиваться ей в онлайн-магазинах, а также оплачивать покупки в торговых точках с помощью технологии NFC.

«Карты «Мир» принимаются не только в России, но и в 11 странах мира, что в высокий туристический сезон, безусловно, влияет на рост спроса на национальные карты у жителей Северного Кавказа. При этом особым вниманием сегодня пользуются цифровые карты «Мир», которые позволяют в уже привычном режиме совершать покупки с помощью смартфона без кошелька. Для этого достаточно добавить выпущенную карту в один из действующих pay-сервисов – например, Mir Pay или Samsung Pay» — прокомментировал управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.