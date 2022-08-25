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Происшествия25 августа 2022 14:15

Пострадавшим от пожара на Ставрополье жителям Озерного окажут помощь

Возгорание в настоящее время локализовано, поэтому угрозы поселку нет
Данил ЮРКОВ

Под Ставрополем на границе со Шпаковским округом 25 августа 2022 года произошел пожар, охвативший 80 гектаров территории и причинивший материальный ущерб жителям поселка Озерный.

Быстро распространяющийся из-за сильного ветра огонь перебросился с полей на два дома с четырьмя владельцами и одну квартиру. Обошлось без жертв, но паре человек пришлось обратиться к врачам за медицинской помощью.

На данный момент в ликвидации пожара участвуют 78 человек и 38 единиц техники. Работают спасательные и аварийные службы, скорая помощь.

- По поручению губернатора края выплатим пострадавшим от пожара материальную помощь и поможем восстановить жилье, - сказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В данный момент правоохранительные органы выясняют причины возгорания.