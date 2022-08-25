Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 14:27

В северной части Ставрополя ожидается ветер до 30 метров в секунду

С 16-17 часов и до конца суток 25 и 26 августа ожидается усиление ветра
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ

Гидрометцентр Ставропольского края прогнозирует сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач, повреждением крыш, стекол зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

- В период времени 16-17 часов, до конца суток 25 августа и далее в течение суток 26 августа в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный ветер 30 м/с, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по СК.

МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи деревьев и ветхих зданий, а также запастись свечами на случай перебоев электропитания.

В Госавтоинспекции отметили, что наблюдается сильный боковой ветер и пыльная буря, затрудняющие движение в Изобильненском и Петровском округах.