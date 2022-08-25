Гидрометцентр Ставропольского края прогнозирует сильный ветер до 30 м/с. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередач, повреждением крыш, стекол зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

- В период времени 16-17 часов, до конца суток 25 августа и далее в течение суток 26 августа в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный ветер 30 м/с, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по СК.

МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи деревьев и ветхих зданий, а также запастись свечами на случай перебоев электропитания.

В Госавтоинспекции отметили, что наблюдается сильный боковой ветер и пыльная буря, затрудняющие движение в Изобильненском и Петровском округах.