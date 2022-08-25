Сергей Меняйло и Антон Силуанов обсудили меры федеральной поддержки Северной Осетии

Фото: alania.gov.ru

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло встретился в Москве с министром финансов России Антоном Силуановым.

Рабочая встреча была посвящена обсуждению вопросов социально-экономического развития республики, в частности, реализации комплекса федеральных и региональных мер поддержки.

Кроме того, стороны обсудили мероприятия по обеспечению сбалансированности регионального бюджета на текущий год с учетом поступления доходов.

Сергей Меняйло подчеркнул важную для Северной Осетии роль финансовой поддержки со стороны федерального центра, поблагодарив Антона Силуанова за внимание к региону.

– Мы сегодня видим, что основными задачами для всей страны в целом и каждого субъекта России являются сохранение в регионах рабочих мест, поддержка отдельных категорий граждан, в том числе, малообеспеченных, обеспечение ценовой стабильности в условиях санкций. В республике на это ориентированы все механизмы экономической политики. Уверен, что во взаимодействии с федеральным центром мы продолжим курс на сохранение стабильности и развитие региона, – подчеркнул Сергей Меняйло.

Антон Силуанов отметил работу региона в части принимаемых мер по развитию экономики и привлечению инвестиций, а также выразил готовность оказать возможное содействие в обеспечении устойчивости регионального бюджета.