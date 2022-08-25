Водителей предупредили о сильном задымлении на трассе возле Ставрополя

ГИБДД Ставрополья рекомендовало отложить поездки по автодороге Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская из-за сильного задымления.

Объехать опасный участок можно по автомобильной дороге «Подъезд к г. Ставрополю» со стороны федеральной трассы «Кавказ», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На задымленных участках трассы сейчас дежурят экипажи ДПС. Они объясняют водителям пути объезда.

Напомним, задымление произошло из-за загоревшейся травы на полях.

Ранее сообщалось, что пострадавшим при пожаре жителям поселка Озерный на Ставрополье окажут помощь.