Движение возобновили на трассе под Ставрополем

На автомобильной дороге Ставрополь- Тоннельный – Барсуковская возобновили движение, сообщает УГИБДД Ставрополья. Густой дым рассеялся, видимость оценивается как удовлетворительная. Однако водителей просят соблюдать осторожность и ограничить скорость.

Напомним, движение на трассе было затруднено из-за сильного смога. На задымленных участках автодороги дежурили экипажи ДПС, они подсказывали водителям пути объезда.

Причиной задымления стал крупный пожар в районе Сенгилеевского водохранилища. Площадь возгорания составила 300 га.

Ранее сообщалось, что пожар, возникший из-за загоревшейся травы, перекинулся на два жилых дома.