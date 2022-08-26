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Здоровье26 августа 2022 5:54

Суточный прирост больных COVID-19 на Ставрополье достиг 743 человек к 26 августа

Впервые за долгое время врачи зафиксировали летальный случай
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

К утру 26 августа суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае составил 743 человека. С каждым днем показатель все больше приближается к тысячи человек в сутки. Больше всего случаев заболевания выявили в Ставрополе. Среди зараженных оказались 72 ребенка.

За день региональные больницы приняли 32 новых пациентов, их разместили на свободные ковид-койки. Сейчас в регионе действую около 400 мест для больных коронавирусом, в случае необходимости медики смогут за три дня увеличить их число до тысячи. Отметим, за сутки пришлось госпитализировать 9 детей. Уровень госпитализации перестал поступательно расти.

Полностью выздоровели 344 человека, их выписали из больниц и сняли с амбулаторного лечения. Впервые за долгое время медики зафиксировали смерть пациента от коронавирусной инфекции.