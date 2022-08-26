На Ставрополье женщина-водитель Приоры попала в реанимацию после ДТП с КамАЗом

Фото: ГИБДД Ставропольского края

Вечером 25 августа в Кировском округе произошло ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. На трассе "Новопавловск - Курская - Моздок" водитель Лады Приоры вылетела на встречную полосу для обгона и врезалась в КамАЗ.

- В результате автоаварии 54-летняя водитель Приоры, жительница округа, с множественными травмами госпитализирована в реанимационное отделение Кировской больницы. Пострадавшая была трезва, злостной нарушительницей ПДД не является, - рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Напомним, за последние сутки в регионе произошло 3 автоаварии, в которых погиб один человек, еще двое получили травмы разной степени тяжести.