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Общество26 августа 2022 7:05

Последние за лето четыре продуктовые ярмарки пройдут в Ставрополе 27 и 28 августа

Товары от местных производителей можно будет приобрести с 8 до 16 часов
Данил ЮРКОВ

В рамках акции «Покупай Ставропольское!» в Ставрополе развернутся последние летние продуктовые ярмарки выходного дня. График работы точек — с 8:00 до 16:00.

В субботу, 27 августа, ярмарка будет проходить на трех площадках: на улице Васильева, 35/1, на проспекте Кулакова, 52 и на улице Ленина, 74/17. В воскресенье, 28 августа, продавать ставропольские продукты будут на улице Серова, 466.

На продажу привезут овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, выпечку, соленья и другие продукты от местных производителей. Каждый желающий сможет купить натуральную продукцию ставропольских производителей.