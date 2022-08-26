Последние за лето четыре продуктовые ярмарки пройдут в Ставрополе 27 и 28 августа

В рамках акции «Покупай Ставропольское!» в Ставрополе развернутся последние летние продуктовые ярмарки выходного дня. График работы точек — с 8:00 до 16:00.

В субботу, 27 августа, ярмарка будет проходить на трех площадках: на улице Васильева, 35/1, на проспекте Кулакова, 52 и на улице Ленина, 74/17. В воскресенье, 28 августа, продавать ставропольские продукты будут на улице Серова, 466.

На продажу привезут овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, выпечку, соленья и другие продукты от местных производителей. Каждый желающий сможет купить натуральную продукцию ставропольских производителей.