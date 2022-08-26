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Происшествия26 августа 2022 7:29

В ДТП на территории Дагестана погибла 36-летняя женщина

На трассе столкнулись два легковых автомобиля
Данил ЮРКОВ
Фото: ГИБДД Дагестана

Фото: ГИБДД Дагестана

Вечером 25 августа, примерно в 16:15, на 789 километре ФАД «Кавказ», в Кизилюртовском районе, 36-летняя жительница Дагестана за рулем «Kia Rio» выехала на встречную полосу движения. По встречной полосе ехал «Porsche Cayenne», за рулем которого сидел 53-летний житель Махачкалы.

Произошло столкновение автомобилей, в результате которого 36-летняя жительница Цумадинского района Дагестана получила тяжкие телесные повреждения и скончалась на месте. Состояние водителя «Porsche Cayenne» не уточняется.

По факту произошедшего сотрудники ДПС разбираются в причинах выезда водителя на полосу встречного движения.