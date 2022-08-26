Для тушения крупного пожара в Ставрополе потребовалось 140 огнеборцев

В ГУ МЧС Ставропольского края рассказали, что крупный пожар, который охватил 300 гектаров в Промышленном районе краевого центра, полностью потушен. Сначала загорелась трава около Сенгилеевского водохранилища, затем огонь перебросился на поселок Озерный. Там огонь уничтожил несколько домов.

- Полная ликвидация 21:47 площади 300 Га. К тушению пожара привлечено 140 человек и 35 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте и делилась фото и видео с места происшествия. Причиной того, что пожар разросся на глазах, называют суховей. Западные и восточные районы Ставропольского края уже несколько дней беспокоит сильный ветер до 25 метров в секунду.