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Общество26 августа 2022 8:16

Новым замглавы Следкома Ставрополья стал полковник из Тамбовской области

Им стал Алексей Александрович Ефанов
Данил ЮРКОВ

Приказ о назначении Алексея Ефанова заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю подписан председателем Следственного комитета Российской Федерации.

Алексей Александрович 1984 года рождения — уроженец Тамбовской области, полковник юстиции. Работает в правоохранительных органах с 2005 года, в следственном комитете — с 2010, замещая должности следователей территориальных подразделений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, кто стал новым прокурором Ставропольского края вместо Александра Лоренца, который покинул пост в июле 2022 года.