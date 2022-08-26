Приказ о назначении Алексея Ефанова заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю подписан председателем Следственного комитета Российской Федерации.

Алексей Александрович 1984 года рождения — уроженец Тамбовской области, полковник юстиции. Работает в правоохранительных органах с 2005 года, в следственном комитете — с 2010, замещая должности следователей территориальных подразделений.

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