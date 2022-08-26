На площадках Ставрополя прокуратура нашла угрозы для жизней детей

На детских площадках в Ленинском районе Ставрополя отсутствуют информационные таблички, горки и карусели покрыты ржавчиной, а краска с них слезла. Деревянные конструкции на детских площадках старые и подлежат замене, об острые концы сооружений на площадке можно легко пораниться. Такие данные опубликовала прокуратура Ставропольского края.

— Вышеизложенные факты влекут угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. В связи с этим, с целью устранения выявленных нарушений, прокурором в адрес главы администрации Ленинского района Ставрополя внесено представление, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.

Рассмотрением акта об устранении нарушений и замены старых горок и каруселей занимается прокуратура района.

К детским площадкам Ставрополя приковано повышенное внимание со стороны контролирующих органов после страшного происшествия на улице Васильева - там качели убили 8-летнего мальчика.