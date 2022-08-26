В Ставропольском крае ожидается снижение скорости ветра

Синоптики ставропольского Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в ближайшие выходные и объяснили, когда ураганный ветер покинет регион.

В субботу, 27 августа 2022 года, в Ставрополе ожидается ветер до 18 м/с, температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем - до плюс 33 градусов. В крае скорость ветра прогнозируется до 6-11 м/с, порывы - 15-20 м/с, температура воздуха будет на несколько градусов выше.

В западной части региона ожидается дождь с грозой, а в восточной — пыльная буря. В Ставрополе без осадков.

В воскресенье, 28 августа, в Ставрополе ожидается ветер 7-12 м/с, температура воздуха ночью плюс 16, днем - 34 градуса. В крае скорость ветра 6-11 м/с, температура воздуха ночью - 16, днем - 37 градусов.

В Ставрополе без осадков, в крае преимущественно без осадков.