В Ставрополе нетрезвый таксист уснул на светофоре в ожидании «зеленого»

На перекрестке улицы Ленина и проспекта Кулакова пьяный водитель «Датсун Он-До» ожидал разрешающий сигнал светофора, но не дождался — уснул. Автоинспекторы обнаружили его спящим за рулем.

Водитель не реагировал, когда к нему обращались, а когда проснулся, едва мог говорить и не понимал, куда он едет. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, но по всем явным признакам находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь пьяному водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Это второе подобное происшествие в Ставропольском крае за последнее время. Ранее на трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель тоже встал посреди дороги, в ожидании разрешающего сигнала... несуществующего светофора.