Житель Светлограда попал в колонию особого режима на 10,5 лет за убийство женщины

Суд Предгорного округа вынес приговор 35-летнему жителю Светлограда. Он обвиняется в убийстве бывшей сожительницы в день ее рождения. Удивительно, но инцидент произошел не за праздничным столом в пьяном угаре, а на рабочем месте женщины.

- В апреле 2019 года мужчина пришел в магазин города Светлограда, в котором работала его бывшая девушка, чтобы поздравить ее с Днем рождения. В ходе общения девушка отвергла предложение осужденного возобновить отношения. После чего мужчина начал душить потерпевшую, и, затащив в подсобное помещение, нанес ей не менее 11 ударов по различным частям тела принесённым с собой ножом, - рассказали в Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

32-летняя женщина погибла от полученных ран. Врачи приехали уже к бездыханному телу. Тогда полицейские задержали убийцу и начали расследование.

Суд постановил, что мужчина проведет в колонии особого режима 10,5 лет, один год при этом он будет лишен свободы.