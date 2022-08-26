Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 11:31

Прокуратура Ставрополья начала выяснение причин пожара около Сенгилеевского водохранилища

Огонь охватил 300 гектаров территории
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

Прокуратура Ставропольского края объявила о начале проверки после крупного пожара в Промышленном районе краевого центра. Там огонь сначала возник на склоне к Сенгилеевскому водохранилищу, а затем перекинулся на поселок Озерный.

- Выявление обстоятельств и причин возникновения пожара, выполнение мероприятий по предупреждению и тушению пожара на особо охраняемой природной территории, в границах городских лесов, а также проведение процессуальной проверки взято на контроль прокуратурой края, - сказано в сообщении ведомства.

Возгорание очень быстро распространилось из-за ураганного ветра, который разносил пламя. На ликвидацию пожара потребовалось 140 специалистов с 35 единицами техники.