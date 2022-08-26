Прокуратура Ставрополья начала выяснение причин пожара около Сенгилеевского водохранилища

Прокуратура Ставропольского края объявила о начале проверки после крупного пожара в Промышленном районе краевого центра. Там огонь сначала возник на склоне к Сенгилеевскому водохранилищу, а затем перекинулся на поселок Озерный.

- Выявление обстоятельств и причин возникновения пожара, выполнение мероприятий по предупреждению и тушению пожара на особо охраняемой природной территории, в границах городских лесов, а также проведение процессуальной проверки взято на контроль прокуратурой края, - сказано в сообщении ведомства.

Возгорание очень быстро распространилось из-за ураганного ветра, который разносил пламя. На ликвидацию пожара потребовалось 140 специалистов с 35 единицами техники.