В Невинномысске на улице Дунаевского загорелась квартира на 10 этаже дома

В МЧС Ставропольского края сообщили о ликвидации пожара в Невинномысске. Огонь охватил квартиру на 10 этаже многоквартирного дома. Диспетчерская служба получила сигнал о бедствии в 11:35.

Спасателям пришлось эвакуировать 20 жильцов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

- Погибших пострадавших нет. В 12:25 локализация. В 12:42 ликвидация открытого горения. Реагирование от РСЧС задействованы: 29 человека и 9 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Напомним, за последние сутки огнеборцы выехали на 65 вызовов о пожарах. Большинство из них оказались ландшафтными - загорелась сухая трава.