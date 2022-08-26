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Происшествия26 августа 2022 11:49

В Ставрополе арестовали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ

Пресс-служба Промышленного районного суда по городу Ставрополю сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением оружия» и «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Предположительно, в июле 2022 года трое мужчин затолкали потерпевшего в машину, угрожая похожими на огнестрельное оружие предметами. После уехали в лес, где избили пострадавшего и вымогали деньги в размере 7 млн рублей.

— Мужчина передал вымогателям 1,4 млн рублей, — прокомментировала пресс-служба суда.

Подозреваемых взяли под стражу до 19 октября 2022 года.