Поиски пропавшей в Кизляре 13-летней Асият Алимовой продолжались общими усилиями спасателей, полицейских и волонтеров примерно до сегодняшнего дня. Поиски привели к реке Терек.

С раннего утра 26 августа в русло реки перестали подавать воду. После тщательного осмотра сотрудники МЧС примерно в 7:00 обнаружили тело девочки на дне реки.

Напомним, ранее трагедией завершились поиски двух братьев-близнецов в Ставропольском крае. Обоим было 17 лет, они ушли из дома в Ессентуках и перестали выходить на связь. Родители забили тревогу. Через неделю мальчиков нашли мертвыми.