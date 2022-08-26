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Общество26 августа 2022 12:00

Спустя 10 дней в Дагестане нашли тело пропавшей девочки

В Кизляре сотрудники МЧС обнаружили тело 13-летней школьницы
Данил ЮРКОВ

Поиски пропавшей в Кизляре 13-летней Асият Алимовой продолжались общими усилиями спасателей, полицейских и волонтеров примерно до сегодняшнего дня. Поиски привели к реке Терек.

С раннего утра 26 августа в русло реки перестали подавать воду. После тщательного осмотра сотрудники МЧС примерно в 7:00 обнаружили тело девочки на дне реки.

Напомним, ранее трагедией завершились поиски двух братьев-близнецов в Ставропольском крае. Обоим было 17 лет, они ушли из дома в Ессентуках и перестали выходить на связь. Родители забили тревогу. Через неделю мальчиков нашли мертвыми.