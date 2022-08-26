На Ставрополье заготовили резерв медикаментов для борьбы с COVID-19

В пятницу, 26 августа 2022 года, на заседании координационного совета по обеспечению экономической стабильности в условиях санкций подняли вопрос о количестве лекарств на Ставрополье и возможности ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Губернатор Ставропольского края ответил, что на приобретение необходимых лекарств для ковид-пациентов направили 55 млн рублей. Также правительство Ставрополья зарезервировало 80 млн на пополнение запаса препаратов и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях.

Напомним, что сейчас в регионе действуют около 400 коек для больных коронавирусом, но врачи за три дня смогут увеличить их количество до тысячи.