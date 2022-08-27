Мэра Лермонтова Популяха отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения для мэра Лермонтова Станислава Популяха, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Чиновника отправили под домашний арест, передает пресс-служба суда.

Прокуратура Ставрополья сообщала, что Популяха уличили в нарушении по госзакупкам. Администрация Лермонтова заключила контракт на рекультивацию мусорки, общая площадь которой - пять гектар. Мэрия недобросовестно проверяла отчетные документы, из-за чего заплатила 37,5 млн рублей за работы, которые по факту выполнены не были.

Ответственность за нарушение легла на мэра. После рассмотрения материалов прокуратуры и УФСБ по Ставропольскому краю следствие возбудило уголовное дело. По информации "КП-Ставрополь", решение по судьбе Популяха в администрации примут в скором времени.