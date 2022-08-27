На месте пожара в Ставрополе проверили воздух на загрязнение

Специалисты Роспотребнадзора по Ставропольскому краю проверили качество воздуха в районе Сенгилеевского водохранилища, где накануне произошел сильный пожар. Сотрудники управления выявляли уровень содержания загрязняющих веществ в зонах жилой застройки с учетом направления ветра.

- По результатам мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в посёлке Озерный, хуторе Грушовый городского округа города Ставрополя превышений предельно допустимых концентраций содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест не зарегистрировано, - сказано в сообщении.

Эксперты проверяли, есть ли в воздухе критическое содержание азота оксида, азота диоксида, оксида углерода, диоксида серы, сажи, фенола, формальдегида, бензола, ксилола, толуола, стирола, сероводорода и аммиака.