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Здоровье28 августа 2022 5:06

Количество зараженных коронавирусом на Ставрополье приблизилось к тысяче человек

Медики зафиксировали к утру 28 августа 948 новых случаев заболевания COVID-19
Анфиса КИМЕНИНИКО
Количество выявленных случаев коронавируса на Ставрополье опять возросло.

Количество выявленных случаев коронавируса на Ставрополье опять возросло.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру 28 августа 2022 года в Ставропольском крае медики выявили 948 новых случаев заболевания Covid-19. 54 человека были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, еще 479 ставропольцев были выписаны из под медицинского наблюдения. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Количество выявленных случаев заболевания выросло.

Тем не менее, новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано, - прокомментировал ситуацию губернатор.

Среди заболевших есть дети - 47 человек. Из них 6 детей были госпитализированы в больницу, еще 41 ребенок находится на амбулаторном лечении. Всего с начала пандемии в крае заболели 17 197 детей.