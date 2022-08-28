Количество зараженных коронавирусом на Ставрополье приблизилось к тысяче человек

Количество выявленных случаев коронавируса на Ставрополье опять возросло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру 28 августа 2022 года в Ставропольском крае медики выявили 948 новых случаев заболевания Covid-19. 54 человека были госпитализированы в специализированные медицинские учреждения, еще 479 ставропольцев были выписаны из под медицинского наблюдения. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Количество выявленных случаев заболевания выросло.

Тем не менее, новых летальных исходов, связанных с COVID-19 в крае не зарегистрировано, - прокомментировал ситуацию губернатор.

Среди заболевших есть дети - 47 человек. Из них 6 детей были госпитализированы в больницу, еще 41 ребенок находится на амбулаторном лечении. Всего с начала пандемии в крае заболели 17 197 детей.