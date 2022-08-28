На Ставрополье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

Погибший мужчина неоднократно нарушал скоростной режим. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что 27 августа в 20:20 на 253 километре автотрассы «Кавказ» в Кочубеевском округе водитель легковушки превысил скорость и врезался в КАМАЗ, который ехал впереди.

В результате ДТП водитель, 29-летний житель Кочубеевского округа, от полученных тяжелых телесных повреждений скончался на месте. Сотрудники ГИБДД также уточнили, что за последние 2 года, мужчина множество раз привлекался к ответственности за нарушение скорости. У погибшего произвели биозабор крови на установление состояния опьянения.

В момент автоаварии у автомобиля и грузовика световая система работала исправно. По факту ДТП ведомством проводится проверка.