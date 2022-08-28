Невнимательный водитель в Ставрополе сбил 18-летнюю студентку

Девушка получила серьезную травму головы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Невнимательный водитель иномарки сбил 18-летнюю студентку на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмой головы девушка была доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что инцидент произошел вечером 27 августа на улице Доваторцев. 62-летний водитель автомобиля Renault Sandero совершил наезд на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая 18-летняя студентка была госпитализирована с серьезной травмой головы.

По данным сотрудников ведомства, водитель - местный житель. Злостным нарушителем мужчина никогда не был, а в момент автоаварии был трезв.