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Происшествия28 августа 2022 8:02

Невнимательный водитель в Ставрополе сбил 18-летнюю студентку

Наезд был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе
Анфиса КИМЕНИНИКО
Девушка получила серьезную травму головы.

Девушка получила серьезную травму головы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Невнимательный водитель иномарки сбил 18-летнюю студентку на нерегулируемом пешеходном переходе. С травмой головы девушка была доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что инцидент произошел вечером 27 августа на улице Доваторцев. 62-летний водитель автомобиля Renault Sandero совершил наезд на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая 18-летняя студентка была госпитализирована с серьезной травмой головы.

По данным сотрудников ведомства, водитель - местный житель. Злостным нарушителем мужчина никогда не был, а в момент автоаварии был трезв.